Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Fenerbahçe forması giydiği 2003-2005 döneminde üst üste iki şampiyonluk yaşayan Pierre van Hooijdonk, pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe– Galatasaray derbisi için TRT Spor'a özel değerlendirmelerde bulundu.

Tedesco ile Fenerbahçe'nin toparlandığını belirten Hooijdonk, derbinin yüksek gerilimli geçeceğini söyleyerek, "Fenerbahçe için zor bir maç olacak çünkü Galatasaray'ın daha güçlü bir kadrosu var. Ama futbolda bu detayların garantisi yoktur. Biz de en iyi kadroya sahip olmadığımız dönemlerde şampiyon olmayı başarmıştık" dedi.

UNUTAMADIĞI DERBİ: AKLIMDAN ÇIKMAZ

Hooijdonk, 2003'te 2-2 biten Galatasaray– Fenerbahçe derbisini unutamadığını söyleyerek, "O maçta bir gol atmıştım. Galatasaray ya da Beşiktaş'a gol atmak Fenerbahçe oyuncusu için gurur vericidir. Deplasmandaki taraftarlar için sevinirsiniz. Asla aklımdan çıkmayan bir maçtır" dedi.

SKOR TAHMİNİ: FENERBAHÇE 1-0 KAZANIR

Hollandalı efsane, dev maçla ilgili skor tahminini de, "Fenerbahçe'nin 1-0 kazanmasını bekliyorum. Ancak beraberlik de mümkün" sözleriyle paylaştı.