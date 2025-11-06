Haberler

PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı

PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı Haber Videosunu İzle
PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PFDK, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Sergen Yalçın'a 1, Orkun Kökçü'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

  • PFDK, Sergen Yalçın'a 1 maç ceza ve 80.000 TL para cezası verdi.
  • PFDK, Orkun Kökçü'ye 2 maç ceza verdi.
  • Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında; Orkun Kökçü, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında oynayamayacak.

PFDK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Siyah-beyazlı teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcusu Orkun Kökçü'nün cezalarını duyurdu.

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN CEZALARI BELLİ OLDU

PFDK, kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bırakan Sergen Yalçın'a 1, Orkun Kökçü'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ORKUN KÖKÇÜ'nün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına'' ifadeleri kullanıldı.

SAHADA OLAMAYACAKLARI MAÇLAR

Beşiktaş'ta Teknik direktör Sergen Yalçın, Antalyaspor karşılaşmasında takımının başında olamayacak. Takım kaptanı Orkun Kökçü de Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında forma giyemeyecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının kardeşi: İki şüpheli var

En yakınlarındaki isim bir kişiyi işaret etti, o şüphe akıllara geldi
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Bedavaya kırmızı kart gördü,milyonları götürdü!!!Anlayan anladı..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya rekor ceza

7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya dudak uçuklatan ceza
Onur Air resmen iflas etti! 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında

Türkiye'nin dev hava yolu şirketi resmen iflas etti
İbrahim Anlaşmaları'na bir ülke daha katıldı! Tüm oklar kardeş ülkeleri gösteriyor

O anlaşmaya bir ülke daha katıldı! Tüm oklar kardeş ülkeler üzerinde
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme

Altın yerine herkes oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusunu açıkladı! Galatasaraylıları kızdıran sonuç

UEFA, haftanın oyuncusunu açıkladı, Galatasaraylılar çılgına döndü
Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener

4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
Festivalde sucuk ekmek yediler, bin pişman oldular

Sucuk festivalinde büyük şok! Katıldıklarına bin pişman oldular
Sadece 13 kişide görüldü! Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi

Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti

Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.