PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı

PFDK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Siyah-beyazlı teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcusu Orkun Kökçü'nün cezalarını duyurdu.

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN CEZALARI BELLİ OLDU

PFDK, kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bırakan Sergen Yalçın'a 1, Orkun Kökçü'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ORKUN KÖKÇÜ'nün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına'' ifadeleri kullanıldı.

SAHADA OLAMAYACAKLARI MAÇLAR

Beşiktaş'ta Teknik direktör Sergen Yalçın, Antalyaspor karşılaşmasında takımının başında olamayacak. Takım kaptanı Orkun Kökçü de Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında forma giyemeyecek.