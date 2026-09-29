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PFDK, Okan Buruk'a sportmenlik dışı hareketten 1 maç men ve 100 bin lira ceza verdi

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PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 100 bin lira para cezası verdi. Kurul ayrıca Ugochukwu'ya 2 maç, Hasi'ye 1 maç men ve 100 bin lira ceza verdi; kulüplere de para cezaları uygulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul tarafından Okan Buruk'a, Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 maç men ve 100 bin lira para cezası verildi.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Lesley Ugochukwu, "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü" nedeniyle 2 karşılaşmadan men cezası aldı.

"Müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri" dolayısıyla Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi'ye 1 maç men ve 100 bin lira para cezası uygulandı.

Beyanları dolayısıyla kurula sevk edilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren ve Çorum FK Başkanı Savaş Balçık hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Çeşitli gerekçelerle Amed Sportif Faaliyetler'e 2 milyon 542 bin 500, Beşiktaş'a 755 bin, Trabzonspor'a 560 bin, Galatasaray'a 350 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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