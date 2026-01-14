Haberler

PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. PDFK, Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina ve Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'a para cezası verdi. Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde ise 1 maç men cezası aldı.

  • PFDK, Galatasaraylı Mario Lemina ve Fenerbahçeli Jhon Duran'a 400.000 TL para cezası verdi.
  • PFDK, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye 1 resmi müsabakadan men ve 400.000 TL para cezası verdi.
  • Ceza kararları, 10 Ocak 2026'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali sonrası Instagram paylaşımlarındaki sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle alındı.

PFDK, Süper Kupa finalinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından üç futbolcuya ceza verdi.

OOSTERWOLDE'YE 1 MAÇ CEZA

PFDK, Galatasaray'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina ve Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran'a para cezası verildi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde ise 1 maç men cezası aldı.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde:

"1-GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA' nın, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JHON JADER DURAN PALACIOS'un, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Karar verilmiştir."

