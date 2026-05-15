PFDK'dan Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis eylemi nedeniyle sevk edilen hakem Zorbay Küçük hakkında disiplin ihlali unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza vermedi. Ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya para cezaları verildi; Kasımpaşa CEO'su ve teknik direktörü Emre Belözoğlu da ceza aldı.

Hakem Zorbay Küçük, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Dün yapılan PFDK toplantısında, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Kurul ayrıca; çeşitli sebeplerden dolayı Fenerbahçe'ye 1 milyon 460 bin, Galatasaray'a 720 bin, Eyüpspor'a 700 bin, Gençlerbirliği'ne 480 bin, Samsunspor'a 280 bin, Kasımpaşa'ya ise 90 bin lira para cezası verdi.

Öte yandan Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı da 'akredite edilmediği alanda bulunmasından' ve 'müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri' nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 380 bin lira para cezası aldı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na da 'ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle 1 maç men ve 80 bin lira para cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
