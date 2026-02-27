Haberler

PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza

PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e itibar zedeleyici açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti, kulübe ise 2 milyon 700 bin euro para cezası verdi.

  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
  • Cezanın gerekçesi, kulübün resmi sosyal medya hesabı ve internet sitesinde futbolun ve kurumların itibarını zedeleyici açıklamalar yapılmasıdır.
  • Aynı gerekçeyle Galatasaray Kulübü'ne 2 milyon 700 bin euro para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

İTİBAR ZEDELEYİCİ AÇIKLAMA GEREKÇESİ

Kurulun açıklamasına göre ceza, kulübün resmi sosyal medya hesabı ve internet sitesinde yer alan, "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle verildi.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

"GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 21.02.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinden (galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

KULÜBE DE PARA CEZASI

Aynı gerekçeyle Galatasaray Kulübü'ne de 2 milyon 700 bin euro para cezası verildiği açıklandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUğur Yıldırım:

Ne güzel hayat canım sıkıldıkça 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon Euro kulüplere yapıştırayım cezayı ödesinler... Şampiyonlar liginden gelen paraya göz diktiler. Başka izahı yok :)

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcemalettin acar :

para lazım onlara,futbola hizmet için değil tabiki

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Tuğçe Tayfur çileden çıktı

Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Çileden çıktı