Haberler

PFDK'dan 509 isme bahis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadığı gerekçesiyle toplam 509 kişi hakkında karar alırken, 2 futbolcunun tedbir durumunu da değerlendirdi.

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadığı gerekçesiyle üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış kişiler, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel gözlemciler dahil toplamda 509 ismin yanı sıra, daha önce idari tedbirli olarak incelemenin devamına kararı verilen 2 futbolcunun tedbir durumunun değerlendirilmesi hakkında alınan kararları açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim

Benfica'da Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu