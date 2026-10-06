PFDK, Basatemür'e 6, Özcan'a 2 maç ceza verdi; Karşıyaka'ya Gültekin'den destek geldi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni teknik patronu Zafer Uysal yönetimindeki ilk maçta Kepezspor'u deplasmanda yenerek galibiyetle tanışan Karşıyaka'ya eski futbol şube başkanlarından Ayhan Gültekin'den destek geldi. Yeşil-kırmızılılar, "Ayhan Gültekin Karşıyaka'mızın yanında. Gültekin, futbol A takımımızın destekçilerinden oldu. Karşıyaka Spor Kulübü'nde geçmiş dönemlerde yöneticilik ve futbol şube başkanlığı görevlerinde de bulunan Sayın Ayhan Gültekin'e, kulübümüze bugüne kadar sunduğu değerli katkılar ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin camiamıza hayırlı olmasını diliyor; Karşıyaka'mızın yanında oldukları için teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlü" mesajını yayınladı. Öte yandan 26 Eylül'deki Gaziemir Spor mücadelesinin ardından istifa eden Karşıyaka'nın eski teknik direktörü Burhanettin Basatemür bu karşılaşmada hakemlere yönelik fiili müdahalesi ve hakaretleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 6 maç, sportif direktör Volkan Özcan da rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı