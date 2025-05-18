Petrolul Ploieşti, Mehmet Topal Yönetiminde Sezonu Galibiyetle Tamamladı

Petrolul Ploieşti, Mehmet Topal Yönetiminde Sezonu Galibiyetle Tamamladı
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Petrolul Ploieşti, sezonun son maçında Poli Iaşi'yi 2-0 mağlup ederek Play-Out etabını 4. sırada tamamladı. Teknik direktör Mehmet Topal, sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti.

MEHMET Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, rakibi Poli Iaşi'yi 2-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Romanya Süper Ligi Play Out etabında Emil Alexandrescu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Florin Andrei yönetti.

Petrolul Ploieşti, 33'üncü dakikada Keita'nın golüyle öne geçti. 39'uncu dakikada Grozav'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran ekip, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Grozav Kural dışı yaptığı sevinç sonrasında sarı kart gördü.

Maç ilk yarıda atılan gollerle deplasmandaki Petrolul'un galibiyeti ile tamamlanırken sezonun son maçında Poli Iaşi karşısında alınan galibiyetle birlikte Petrolul Ploieşti Play-Out etabındaki puanı 31'e yükseltti ve bu grubu 4'üncü sırada tamamladı.

Teknik direktörlük kariyerine bu sezon başında Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımına imza atarak başlayan Mehmet Topal, Aralık 2024'te kendi kararıyla ayrılmış ve yerine Adrian Mutu getirilmişti.

Mehmet Topal takımı 6'ıncı sırada ve şampiyonluk play-off grubunda bırakırken Adrian Mutu başarısız bir grafik çizip 9'uncu sıralaya gerilemişti. Rumen Kulübü 2.5 ay devam eden Mutu döneminin ardından uzun süren ikna çabalarının ardından ligin geri kalan kısmında takımın başına yeniden Topal'ı geçirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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