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Petlas Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Tamamlandı

Petlas Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Tamamlandı
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Petlas Offroad Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Final yarışı, Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılan 19 araç ve 38 sporcuyla yapıldı. Genel klasmanda Mehmet Demirel ve Fattah Yiğit birinci olurken, ödüller Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde takdim edildi.

Petlas Offroad Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki final yarışı, Türkiye'nin farklı kentlerinden 19 araç ve 38 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel klasmanda Mehmet Demirel ve Fattah Yiğit birinci olurken, Ramazan Karaçelik ve Caner Bal ikinciliği, Ergün Çirkin ve Batukan Korkut ise üçüncülüğü elde etti.

SSV sınıfında ise Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit birinci, Ergün Çirkin ve Batukan Korkut ikinci, Ulaş Özden ve Çiğdem Özden üçüncü oldu.

Dereceye girenlerin ödülleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Kahramanlar Offroad Spor Kulübü Başkanı Sefa Güzelbulut, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, yarışmaya katılanları tebrik etti.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Spor
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