Haberler

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Vezirköprü Yarışı Gerçekleştirildi

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Vezirköprü Yarışı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü'de düzenlenen Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı olan Burhan Turan Mukavemet Orman Etabı'na 23 araçla 46 sporcu katıldı. Yarışın startını yerel yetkililer verdi ve katılımcılar zorlu parkuru başarıyla tamamladı.

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı kapsamında Burhan Turan Mukavemet Orman Etabı gerçekleştirildi.

Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda yapılan orman etabına 23 araçta 46 sporcu katıldı.

Yarışların startını Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Vedat Kınay, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Onur İstanbul ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar verdi.

Yarışçılar, araçlarıyla zorlu orman yolunu geçerek etabı tamamladı.

Organizasyon kapsamında yarın İncesu Offroad Pisti'nde seyirci özel etabı yapılacak, ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Spor
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'da Busquets'e veda

Arda'dan eski arkadaşına veda
Böylesini ilk kez göreceksiniz: Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak

Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.