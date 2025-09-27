Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Vezirköprü Yarışı Gerçekleştirildi
Vezirköprü'de düzenlenen Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı olan Burhan Turan Mukavemet Orman Etabı'na 23 araçla 46 sporcu katıldı. Yarışın startını yerel yetkililer verdi ve katılımcılar zorlu parkuru başarıyla tamamladı.
Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı kapsamında Burhan Turan Mukavemet Orman Etabı gerçekleştirildi.
Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda yapılan orman etabına 23 araçta 46 sporcu katıldı.
Yarışların startını Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Vedat Kınay, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Onur İstanbul ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar verdi.
Yarışçılar, araçlarıyla zorlu orman yolunu geçerek etabı tamamladı.
Organizasyon kapsamında yarın İncesu Offroad Pisti'nde seyirci özel etabı yapılacak, ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Spor