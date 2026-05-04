Petkimspor kurtuluş için parkede

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ne evinde yenilerek düşme korkusunu üzerinden atamayan Aliağa Petkimspor yarın erteleme sınavında zirve yarışındaki Beşiktaş Gain'e konuk olacak. Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ligde kendisi için bitime 2 maç kala düşme hattındaki hemşehrisi Karşıyaka'nın 1 galibiyet üzerinde bulunan Petkimspor, Beşiktaş ve Tofaş'la oynayacağı mücadelelerde tek galibiyet alması halinde kurtuluşunu ilan edecek. Karşıyaka son maçta pazar günü Bursaspor'u yenemezse Petkimspor kazanamasa da kurtulacak. Ligde Petkim'in 9, ikinci sıradaki Beşiktaş'ın 23 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında 28'inci haftada oynanması gereken maç Beşiktaş'ın EuroCup'taki final serisi nedeniyle ertelenmişti.

