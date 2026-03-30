Petkimspor'da Orhun Ene dönemi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket mağlubiyetiyle alt sıralardan kurtulamayan Aliağa Petkimspor'da Antrenör Özhan Çıvgın'la yollar ayrıldı. İzmir temsilcisi sezonun son 6 haftası öncesi antrenörlük görevine daha önce A Milli Takım'ın yanı sıra birçok kulüpte görev yapan Orhun Ene'yi getirdi. Petkimspor'un açıklamasında, "A Milli Basketbol Takımımızda başantrenör olarak görev yapmış, ligimizde daha önce TOFAŞ, Darüşşafaka, Banvit takımlarını çalıştırmış tecrübeli coach'umuz Orhun Ene'ye yeni evine hoş geldin diyor; görevinde başarılar diliyoruz!" ifadeleri yer aldı.

