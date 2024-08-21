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Perulu Milli Futbolcu Christian Cueva, eşine şiddet uyguladığı için kadro dışı bırakıldı

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Perulu milli futbolcu Christian Cueva, eşi Pamela Lopez Solorzano'ya şiddet uyguladığı ve aldattığı iddiaları üzerine takımı tarafından kadro dışı bırakıldı. Eşi Lopez, Cueva'nın kendisini boğduğunu ve nefessiz bıraktığını iddia etti ve mahkemeye başvurarak koruyucu önlemler talep etti. Cueva, suçlamaları reddederek özür diledi ve futbol oynamaya devam etmek istediğini belirtti. Olay, ev içi şiddet ve profesyonel sporcuların davranışları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Perulu milli futbolcu Christian Cueva, eşi Pamela Lopez Solorzano'na şiddet uyguladığı ve aldattığı gerekçesi ile kadro takımı tarafından kadro dışı bırakıldı.

32 yaşındaki Perulu oyuncunun eşi, bir TV programında yaptığı açıklamada Cueva'nın kendisini 'boğduğunu' ve 'nefessiz bıraktığını' iddia etti. Lopez, "Hayatımdan korkuyorum. Yıllarca acı çektim," dedi.

Cueva, 'şiddet suçlamalarını' reddetti ancak davranışlarının 'mazur görülemez' olduğunu kabul etti. Club Cienciano, iç soruşturma sonucunda Cueva'yı kulüpten kalıcı olarak uzaklaştırdıklarını açıkladı.

Lopez, mahkemeye başvurarak kocasına karşı koruyucu önlemler talep etti. Mahkeme, Cueva'nın eşine yaklaşmasını yasakladı ve Lopez'in telefonuna panik butonu kurulmasına karar verdi.

Cueva, Instagram'da yaptığı açıklamada özür diledi ve futbol oynamaya devam etmek istediğini belirtti. Peru Milli Takımı'nın en çok forma giyen oyuncularından biri olan Cueva, 2018 Dünya Kupası ve dört Copa America'da yer almıştı.

Olay, spor dünyasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ev içi şiddet ve profesyonel sporcuların davranışları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Perulu Milli Futbolcu Christian Cueva, eşine şiddet uyguladığı için kadro dışı bırakıldı

Perulu Milli Futbolcu Christian Cueva, eşine şiddet uyguladığı için kadro dışı bırakıldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

3-sayfa Futbol Pamela Dünya Spor 3.Sayfa Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Fahri ERDAL:

mor tişörtlü şahıs diğerine tam 13 kez vurdu, siyah tişörtlü şahıs 3 kez ittirdi. şiddet uygulayan hangisiydi?

5
0
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