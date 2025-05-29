Pertevniyal Lisesi'nin Yenilenen Spor Salonu Açıldı

TÜRK Eğitimine 153 yıldır hizmet veren Pertevniyal Lisesi'nin depreme karşı güçlendirilen ve yenilenen spor salonunun açılışı yapıldı.

Açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Pertevniyal Lisesi Müdürü Şeref Koç, Pertevniyal Spor Kulübü Başkanı Abdullah Ercanlı, eski sporcu,antrenör ve mezunlar ile siyasi partilerin Fatih ilçe başkanları, spor kulübünün 150 sporcusu ve çok sayıda veli katıldı. Açılışta ayrıca Hilal Zıllıoğlu'nun, 'Basketbol Resimleri Sergisi' ile Ulvi Sulaoğlu'nun 'Cumhuriyete Giden Yol' sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Spor salonunun açılış töreninde yapılan konuşmalarda, 65 yıldır aralıksız basketbol ve voleybol branşlarında 8 takımla hizmet veren Pertevniyal Spor Kulübü'nün, genç takımlarında forma giyen Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Recep Şen gibi yıldız oyuncuların yetiştirmesine katkı verdiği için salonun Türk sporu için önemi bir kez daha vurgulandı.