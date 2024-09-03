Performansıyla saç baş yolduruyordu! Rade Krunic, bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklardan biri gerçekleşti. Kötü performansıyla sarı-lacivertli taraftarlara saç baş yoldurn ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözüne giremeyen Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic'in Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer oldu.

BONSERVİSİYLE GİTTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Rade Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, zorunlu opsiyon nedeniyle bu sezon başında 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini 3.5 milyon euro karşılığında almıştı. Fenerbahçe forması altında 22 maça çıkan Krunic, yalnızca 1 asist yaptı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Sofyan Amrabat transferiyle birlikte Alanyaspor maçının ardından, "Krunic ve Zajc (Toulouse'ye kiralandı) benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak." şeklinde konuşmuştu.