Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında oyuncularının performansıyla gurur duyduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yenilmelerine rağmen iyi performans sergilediklerini aktaran Pereira, "Bugün çok iyi bir futbol maçı izledik. Galatasaray, hakem heyeti, biz, herkes iyi bir performans sergiledi. Maça iyi başladık. İlk tehlikeli pozisyonu da bulduk ama iyi oynarken duraklamalarda bir gol yedik. Bu golü hak etmediğimizi düşünüyorum ama futbolda olabiliyor. İkinci yarıya da iyi başladık, pozisyonlara girdik ve 1-1'i de bulduk. Galatasaray iyi, bireysel kalitesi yüksek bir takım. İkinci golü attılar. Ardından 2-2 yapabilecekken sonlara doğru üçüncü golü yedik, 3-1 oldu ve bu bizi birazcık oyundan düşürdü. Tabii ki futbol oynamaya çalışan bir takım olduğumuz için bu tarz goller olabiliyor." diye konuştu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kaldığını hatırlatan genç teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 16 takımından birine karşı oynadık. Buraya geldik, onların sahasında başa baş bir mücadele verdik. İyi bir futbol olduğunu düşünüyorum, pozisyonlara da girdik. Takımımla gurur duyuyorum. Tabii ki sonuç iyi değil, puan alamadık ama maçı izleyenler de oyunun kalitesini görmüştür. Takımım antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtmaya çalıştı. Bazı anlarda Galatasaray'a zorluk çıkarttığımız için mutluyum. Tabii ki sonuçtan dolayı mutlu değilim ama futbolda bunlar oluyor." ifadelerini kullandı.

Pereira, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü sahalarında Galatasaray ile bir kez daha karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Neyi daha iyi yapabileceğimizi ve neyi geliştirebileceğimizi analiz edeceğiz. Galatasaray, iyi, organize ve bireysel kalitesi yüksek bir takım. Ancak bugün maçta performans anlamında arada fark olduğunu düşünmüyorum. Bence mücadele anlamında bir eşitlik vardı. Bakınca 3-1 Galatasaray adına kolay bir maçmış gibi görünüyor olabilir ama bence kesinlikle öyle değildi. Takımımın daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Tabii ki kontrol edemediğiniz şeyler oluyor ama oyuncularım ne istediysem bugün sahada onu yaptı." şeklinde görüş belirtti.