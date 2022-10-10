Perdeyi Ermenistan maçı ile açıyoruz! İşte Türkiye'nin EURO 2024 takvimi

EURO 2024 elemelerinde Türkiye'nin maç programı belli oldu. Ay-Yıldızlılar ilk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan, son müsabakasını ise 21 Kasım 2023'te Galler ile oynayacak.

EURO 2024 elemelerinde D Grubu'na düşen Ay-Yıldızlı ekibin rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu. A Milli Takım'ın maç programı da netleşti.

SON MAÇTA GALLER'E GİDİYORUZ

İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile deplasmanda oynayacak milli takım, son müsabakasında 21 Kasım 2023'te deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekip grubun favorilerinden Hırvatistan ile ilk maçını ise 28 Mart 2023'te Türkiye'de oynayacak.