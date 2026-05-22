Manchester City'de 10 yıllık Pep Guardiola dönemi sona eriyor

Manchester City'de bir devir resmen kapanıyor. Temmuz 2016'dan bu yana İngiliz ekibini çalıştıran ve 10 yılda 20 kupa kazanan 55 yaşındaki Teknik Direktör Pep Guardiola, 10 yıllık görev süresinin ardından sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladı.

'Küresel Elçi' olarak görev yapacak

Manchester ekibinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Pep Guardiola, Manchester City'deki teknik direktörlük görevinden ayrılmasına rağmen, kulübün çatı şirketi olan City Football Group (CFG) ile bağlarını tamamen koparmayacak. Başarılı çalıştırıcı, grupta "Küresel Elçi" rolünü üstlenerek yeni bir döneme yelken açacak. Guardiola bu stratejik rol kapsamında, CFG bünyesindeki tüm kulüplere teknik danışmanlık yapacak, altyapı ve futbol aklı projelerinde yer alarak özel iş birliklerini yönetecek.

"Hiçbir neden yok, benim zamanım geldi"

Ayrılık kararına ilişkin bir açıklama yapan Pep Guardiola, City kariyerinin ilk günlerine atıfta bulunarak, "Geldiğimde ilk görüşmem Oasis grubunun efsanesi Noel Gallagher ile oldu. ve birlikte ne güzel zamanlar geçirdik. Ayrılma nedenlerimi sormayın. Hiçbir neden yok, ama içten içe biliyorum ki benim zamanım geldi. Hiçbir şey sonsuza dek sürmez, eğer öyle olsaydı, burada olurdum. Sonsuza dek sürecek olan şey ise hislerim, insanlar, anılarım ve Manchester City'ye duyduğum sevgi olacak" dedi.

Manchester şehrinin kültürüne ve karakterine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Bu şehir emekle, çalışkanlıkla inşa edilmiş bir şehir. Bunu tuğlaların renginde görüyorsunuz. Erken işe gelen, geç kalan insanlardan... Fabrikalardan... Çalıştık. Acı çektik. Savaştık. ve işleri kendi yolumuzla, kendi tarzımızda yaptık" ifadelerini kullandı.

"En büyük desteği burada gördüm"

Zor günlerinde kulübün kendisine kol kanat gerdiğini hatırlatan deneyimli hoca, "COVID-19 salgını sırasında annemi kaybettiğimi ve bu kulübün beni bu süreçte nasıl desteklediğini hiç unutmuyorum. Taraftarlar, personel, Manchester halkı... En çok ihtiyaç duyduğum anda bana güç verdiniz. Cris, çocuklarım, tüm ailem, her zaman olduğu gibi yanımdaydınız. Yaptıklarımızı hepiniz için yaptık. ve siz olağanüstüydünüz. Benim zamanım sona ererken, mutlu olun. Hepinizi seviyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Haldon El Mübarek: "Sadece City'i değil, futbolu daha iyi hale getirdi"

Manchester City Başkanı Haldon El Mübarek, Guardiola'nın vedasının ardından yaptığı açıklamada derin bir minnettarlık dile getirerek, "Son 10 yılda dürüstlük ve güven, Pep ile birlikte her durumun üstesinden gelmemizin temelini oluşturdu. Bugün doğru cevap, Pep'in Manchester City menajeri olarak yolculuğunu sonlandırmasıdır. Yol boyunca durabileceği ve bunun yeterli olabileceği noktalar oldu. Ama Pep bir şekilde her zaman yeni bir enerji buldu; kazanmaya ve başarı sağlamaya devam etmek için farklı ve yenilikçi yollar geliştirdi" dedi.

Kulübün geri döndürülemez bir evrim geçirdiğini belirten El Mübarek, "Koçluk tarzına getirdiği eşsiz yaklaşım, oyunumuzun kabul görmüş gerçeklerine sürekli meydan okumasına olanak sağladı. Bu nedenle son on yılda sadece Manchester City'yi daha iyi hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda futbolu da daha iyi hale getirdi" şeklinde konuştu.

Ferran Soriano: "Büyük bir ayrıcalıktı"

Manchester City CEO'su Ferran Soriano ise Guardiola ile çalışmanın gururunu şu sözlerle özetledi:

"Pep Guardiola ile 10 yıl boyunca birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduk. Onun büyüklüğüne ve özverisine tanık olduk, aynı zamanda arkadaşlığından, dostluğundan ve insanlığından da keyif aldık. Manchester City'deki birçok kişi için ne büyük bir ayrıcalık oldu!"

10 yılda 20 kupa

Pep Guardiola, Manchester City kariyeri boyunca kırılması güç rekorlara imza atarak 20 kupa kaldırdı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, Manchester City ile 6 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FA Kupası, 5 Lig Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 3 FA Community Shield kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı