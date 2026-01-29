Haberler

Pep Guardiola: Şampiyonlar Ligi 7-8 sene önce çok farklıydı / Metin eklendi

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi grup aşamasını değerlendirirken, zorlu rakipler ve yeni format hakkında düşüncelerini paylaştı. Galatasaray'ı 2-0 yenerek lig aşamasını ilk 8'de tamamlamanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

MAHCHESTER City Teknik Direktörü Pep Guardiola," Şampiyonlar Ligi 7-8 sene önce çok farklıydı. Şimdi farklı bir yerdeyiz. Çok zorlu takımlar Şampiyonlar Ligi'nde. Play-off oynamayacağız ve dinlenme zamanımız olacak" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasını Manchester City, kendi evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 8'inci sırada tamamladı. Karşılaşma sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, değerlendirmelerde bulundu.

Lig aşamasını ilk 8'de bitirmekten çok memnun olduğunu ifade eden Pep Guardiola, "Şampiyonlar Ligi 7-8 sene önce çok farklıydı. Şimdi farklı bir yerdeyiz. Çok zorlu takımlar Şampiyonlar Ligi'nde. Play-off oynamayacağız ve dinlenme zamanımız olacak. Mart ayında Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüzde elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını da değerlendiren Guardiola, "Daha çok maç oynuyoruz ama bu formatı seviyorum. Tek maç oynayınca final gibi oluyor. Deplasmana gittiğiniz zaman çok zor maçlar oluyor. İlk 24'e girmek için bir sürü takım deniyor" dedi.

Guardiola maçla ilgili olarak, "Kalecimiz çok iyiydi, onlar da şanslar ürettiler. Play-off oynasak da oynamasak da oyuncularımın sakatlık olmadan bir sonraki seviyeye geçmemiz önemli" değerlendirmesini yaptı.

Pep Guardiola, "Çok açık şanslar geliyor ama bizim çok büyük problemlerimiz var defansta. Defans oyuncularımızı çok arıyoruz. Galatasaray maçı için de söyleyebilirim, birçok pozisyonu gole çevirmeliydik ama yapamadık. Premier Lig'de yapamadıklarımızı Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi yaptık diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Açıklamalarını İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile ilgili değerlendirmelerle sonlandıran Guardiola, "İlkay ve Sane'yi yeniden görmemiz çok iyiydi. Onlara saygı duyuyorduk. İyi başladık, şanslarımız oldu. Daha iyi yerlere geleceğiz" diye konuştu.

