Pep Guardiola neden 'tüm zamanların en iyi' menajeri?

Manchester City bu anın gelmesini en az isteyendi ama Pep Guardiola'yı aslında İngiliz futbolunun tümü özleyecek.

O gerçek bir futbol efsanesi ve gitmesine çok üzüldüm. Premier Lig onsuz aynı olmayacak.

Pep gördüğümüz en iyi teknik direktörlerden biri.

Peki, gelmiş geçmiş en iyisi mi?

Bu konuda konuşurken Sir Alex Ferguson'ı anmadan konuşmak zor olsa da iki isim arasında dönem farkı var.

Pep, modern çağın en büyük teknik direktörü, bu kesin.

City'nin daha fazla para harcadığını söyleyecekler ki bunu da anlıyorum ama Pep hem Barcelona'da hem de City'de bir sezonda üç kupa kazandı ki bu başlı başına inanılmaz.

Ama ikisi arasındaki en büyük fark, Fergie harika menajerken, Pep'in ise en büyük teknik direktör olması.

Guardiola İngiltere'de futbolun oynanış biçimini daha önce kimsenin yapmadığı bir şekilde dönüştürdü.

Fergie'nin takımlarına karşı oynadım ve oyuncularına verdiği motivasyon inanılmazdı. Onlarla karşılaşmak korkunçtu çünkü özel bir şey olabileceğini ve sonuna kadar savaşacaklarını biliyordunuz. City'de oynamış biri olarak söylüyorum. Bunu birçok farklı takımla da yaptı.

Ama bir yorumcu olarak Pep'in onlarca maçını analiz ettim ve o bir dahi. Bu, bu kadar basit.

2016'da Manuel Pellegrini'nin yerine geçtiğinde, City'nin zaten çok iyi oyuncuları vardı. Yani sıfırdan başlamıyordu ama sadece 10 yılda İngiliz futboluna hükmetmekle kalmadı, İngiliz futbolunu değiştirdi de.

Şimdi herkes City gibi oynuyor. Örneğin, geriden paslaşarak oyuna başlanması. Bu, o gelmeden önce yoktu.

Oyuna geriden başlama taktiği, sahte dokuz, Bayern Münih'te Philipp Lahm'ın içeriye girmesiyle icat ettiği ters bek ve City'de baştan beri kullandığı topu iyi kullanan kaleci gibi diğer icatları kopyaladı.

Dostum Joe Hart'ın yerine kaleye Claudio Bravo'yu getirdiğinde çok üzülmüştüm ama şimdi Joe'yu dinlerseniz, takım sonrasında farklı bir futbol oynadığı için bunun neden olduğunu anladığını söyleyecektir.

Bravo ile işler yolunda gitmedi ama sonra Ederson geldi ve kalecilik pozisyonunun sınırlarını zorladı.

Yine de bu tamamen Pep'in başarısı.

Oyuncu ya da yorumcu olarak, bu ülkede onun gibi bir şey yapan başka bir teknik direktör görmedim.

'Tarzının burada işe yaramayacağını söylediler'

Pep, oyuncuları farklı pozisyonlarda oynatmaktan da asla çekinmedi.

Futbolcuya baktığında bir pozisyonu değil, oyuncuyu görüyor.

Onları sisteminin ve oyun tarzının önemli bir parçası haline getiriyor. İstediği şekilde kullanıyor.

Bazen aşırı düşünmesi veya rastgele bir şeyler yapması nedeniyle eleştirildi. Bu da kafanızı karıştırıyor. İşte bu da onu dahi yapan şey.

İşe yaradığında inanılmaz oluyor. Örneğin, City'nin kulüp tarihinin belki de en büyük maçında Inter Milan'ı yendiği 2023 Şampiyonlar Ligi finalinde, stoperi John Stones'u adeta orta sahada oynatmıştı.

Diğer teknik direktörlerin denemeyi bile düşünmeyeceği şeyleri görüyor. Bize açık görünmeyen şeyler, ona açık görünüyor.

İngiltere'deki ilk sezonunda hiçbir şey kazanamayınca ve City sadece ilk dörtte yer alınca, herkes onun oyun tarzının burada işe yaramayacağını ve Premier Lig'de bu şekilde oynayamayacağını söylüyordu.

Yanıldılar, o kazanmak istediği her şeyi kazandı ve kazanmaya da devam etti.

Pep o zamandan beri 10 sezonda altı Premier Lig şampiyonluğu da dahil 20 kupa kazandı. Bu normal değil. İngiliz futbolunda daha önce böyle bir rekor görmedik ve muhtemelen bir daha da görmeyeceğiz.

Bu kadar çok şey kazanmasının nedeni, sürekli yeni şeyler icat etmesi. Başarıyı getiren tek bir numara, tek bir fikir veya tek bir yaklaşım değil. Maçları kazanmanın tek bir yolu hiç olmadı ve bu da City'yi durdurmayı çok zorlaştırdı.

Sırada kim var? Kompany mükemmel olurdu

Ne yazık ki Pep, City'deki kariyerini yedinci Premier Lig şampiyonluğuyla sonlandıramadı.

Bunu başarmış olsaydı, benim için en büyük zaferi olurdu çünkü birkaç ay önce Arsenal en iyi futbolunu oynarken, City'nin durumu çok kötüydü.

Aradaki fark çok büyüktü ama sezonun son haftasında hala yarışta olmak inanılmazdı. Yine de, ikinci kez aynı sezonda Carabao Kupası ve FA Kupası'nı kazanarak bir başka çifte zaferle veda etti. Sonuna kadar da bir sonraki kupa için savaştı.

Ancak bu, geride bıraktığı takım için sadece bir başlangıç.

City'nin iki efsanesi daha, Stones ve Bernardo Silva da bu yaz ayrılıyor. Fakat takımın geri kalanına bakarsanız, Marc Guehi ve Abdukodir Khusanov'dan Antoine Semenyo ve Jeremy Doku'ya kadar, hepsinin en iyi yılları hala önlerinde.

Erling Haaland, Phil Foden, Rayan Cherki ve Nico O'Reilly. Hepsi 26 yaş veya daha altında. Bu, istedikleri her şeyi yapabilecek genç ve heyecan verici bir takım.

Yani, City'nin Pep olmadan daha fazla kupa için mücadele edebilecek oyuncuları var ama büyük soru şu: Yeni teknik direktörleri kim olacak?

Haberler doğruysa ve Enzo Maresca'yı seçerlerse nedenini anlayabiliyorum. Kulübü ve Pep'in nasıl çalıştığını biliyor ve City de onu çok iyi tanıyor.

Ama Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e karşı oynadığı maçtaki oyun tarzını gördükten sonra, City'den eski takım arkadaşım Vincent Kompany'ye verirdim.

Birçok teknik direktör oyun tarzlarını değiştirir ve prensiplerine aykırı davranırdı, ama Vinnie yapmadı. Bunu çok beğendim.

Ayrıca, bir önceki turda Real Madrid'e karşı kazandıkları maçtan sonra söylediklerini de hatırlıyorum.

Önde oldukları halde daha defansif oynamaları gerekip gerekmediği sorulduğunda, hayır, belirli bir şekilde oynamak istediğini ve oyuncularının bunu yapabileceğine inandığını söylemişti.

Pep'in yerini alacak kişinin öncelikle taraftarlar tarafından sevilmesi gerektiğini düşünüyorum.

David Moyes, United'da Fergie'nin yerini aldığında bu sevgiyi görmemişti, aynı şekilde Unai Emery de Arsenal'de Arsene Wenger'in yerini aldığında.

İkisinin de başına gelenler, bir efsanenin yerini aldığınızda bu sevgiye ihtiyacınız olduğunu gösteriyor çünkü yol boyunca bir tökezleme olursa size zaman kazandırıyor.

Vinnie [Vincent Kompany] bu kriteri karşılıyor, açıkçası, ayrıca City taraftarlarının seveceği hücum odaklı bir futbol oynuyor.

Maresca çok iyi bir teknik direktör, ama bence Vinnie mükemmel olurdu.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .