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Pep Guardiola, Filistinli çocukları yaz kampında ağırladı

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi son olarak çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları misafir etti.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi son olarak çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları misafir etti.

İsrail soykırımına maruz kalan Filistin'e verdiği sürekli destekle bilinen Guardiola, 6 ila 15 yaş arası kız ve erkek çocuklar için düzenlediği "Pep Summer Camp"te Filistinli çocuklara da yer verdi.

Guardiola, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki Lleida şehrinde bulunan Rialp köyündeki tesislerde yaklaşık 20 gün süren kampta 31 Filistinli çocuğu ağırladı.

İspanyol teknik adamın büyük travma yaşayan çocuklarla özel ilgilendiği görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: AA
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