Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak maç öncesi taraftarlara çağrı yaptı. Takımda sakatlık ve cezalar nedeniyle ciddi eksikler bulunduğunu belirten Guardiola, taraftar desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Guardiola, Galatasaray karşısında tribünlerin belirleyici olacağını belirtti ve taraftarlardan destek istedi.
- Manchester City'de Rodri, Marc Guehi, Antoine Semenyo, Nico, Savinho ve John Stones Galatasaray maçında oynayamayacak.
- Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde 13 puanla 11. sırada, Galatasaray 10 puanla 17. sırada bulunuyor.
- Erling Haaland ve Bernardo Silva Galatasaray maçında görev alabilir.
Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ilk 8 hedefi için taraftar desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
"TARAFTARLARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"
Sakatlık ve cezalar nedeniyle kadroda ciddi eksikler bulunduğunu belirten Guardiola, Galatasaray karşısında tribünlerin belirleyici olacağını ifade etti. Guardiola,
"Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Marc Guehi, Antoine Semenyo ve Rodri oynayamayacak. Nico, Savinho ve John Stones hazır olmayacak. Uzun bir eksik listemiz var ama umarım tribünlerimiz bizi cesaretlendirebilir" dedi.
EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Manchester City'de Rodri, Bodo/Glimt maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken, Josko Gvardiol Chelsea karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı. Ruben Dias, Oscar Bobb ve Mateo Kovacic'in ise şubat ayında takıma dönmesi bekleniyor.
HAALAND VE BERNARDO SİLVA SAHAYA ÇIKABİLİR
Wolverhampton maçında dinlendirilen Erling Haaland'ın Galatasaray karşısında görev alması beklenirken, cezası nedeniyle Bodo/Glimt maçında forma giyemeyen Bernardo Silva da ilk 11 için adaylar arasında yer alıyor.
PUAN DURUMU
Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesinde Manchester City 13 puanla 11. sırada bulunurken, Galatasaray 10 puanla 17. sırada yer alıyor.