Esenler Erokspor: 0-0

Esenler Erokspor: 0-0
Güncelleme:
1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Pendikspor, sahasında Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Pendikspor puanını 37, Esenler Erokspor ise 34'e yükseltti.

STAT: Pendik

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Kürşathan Akın, Mehmet Dura

PENDİKSPOR: Deniz Dilmen, Hüseyin Maldar, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Vinko Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 58 Hakan Yeşil), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Djordje Denic (Dk. 82 Görkem Bitin), Mallik Wilks, Jonson Clarke-Harris (Dk. 72 Thuram)

ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Francis Nzaba (Dk. 84 Hamza Catakovic), Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kacar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 72 Recep Niyaz), Mikail Okyar, Mame Mor Faye (Dk. 78 Berat Luş), Olarenwaju Kayode

SARI KARTLAR: Furkan Mehmet Doğan, Vinko Soldo, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor ), Eray Korkmaz, Francis Nzaba, Mikail Okyar, Enes Alıç, Mame Mor Faye ( Esenler Erokspor)

1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Pendikspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Pendikspor 37, Esenler Erokspor ise 34 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
