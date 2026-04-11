Trendyol 1. Lig: Pendikspor: 1 Çorum FK: 1
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Pendikspor, evinde Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Pendikspor'dan Görkem Bitin 21. dakikada gol atarken, 67. dakikada kırmızı kart gördü. Çorum FK'nın eşitliği sağlayan golü ise 90+2. dakikada Thiam'dan geldi.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Mesut, kendi yarı alanından ayağının dışıyla savunma arkasına sarkan Görkem'e pasını aktardı. Kaleci Sehic'in önde olduğunu gören Görkem'in uzak mesafeden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
67. dakikada Görkem orta sahada topu kapma mücadelesinde Pedrinho'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
90+2. dakikada Pendikspor'un uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Pendik
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Muhammet Ali Doğan, Azad İlhan
Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Erdem Gökçe dk. 77), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Sequeira dk. 87), Wilks (Berkay Sülüngöz dk. 71), Hakan Yeşil, Mesut Özdemir (Hamza Akman dk. 86), Denic, Görkem Bitin, Thuram
Yedekler: Utku Yuvakuran, Tarık Tekdal, Enis Safin, Adnan Uğur, Clarke-Harris, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün (Kerem Kalafat dk. 62), Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Cemali Sertel (Erkan Kaş dk. 46), Ferhat Yazgan (Ahmed İldiz dk. 46), Atakan Akkaynak (Aleksic dk. 62), Pedrinho, Fredy, Burak Çoban (Thiam dk. 75), Samudio
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Attamah, Efe Sarıkaya, Oğuz Gürbulak, Zubairu
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Goller: Görkem Bitin (dk. 21) (Pendikspor), Thiam (dk. 90+2)
Kırmızı kart: Görkem Bitin (dk. 67) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Mesut Özdemir, Kitsiou (Pendikspor), Samudio, Burak Çoban (Çorum FK) - İSTANBUL