Haberler

Sinan Kaloğlu: "Final paslarını biraz daha iyi yapabilseydik daha da farklı olabilirdi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendikspor, Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, takımın yakaladığı pozisyonları ve final paslarındaki eksikleri vurguladı. Kaloğlu, maçta verilen bir penaltının atlanmasına da dikkat çekti.

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 1-1 sona eren Vanspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok pozisyon yakaladık. Final paslarını biraz daha iyi yapabilseydik daha da farklı olabilirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "İki takımı da tebrik ediyorum mücadeleden dolayı. Maça şansız bir bireysel hatanın sebep olduğu bir golle başladık. Bu bizim aslında hiç düşünmediğimiz bir şeydi. Böyle şey beklemiyorduk. Bu golü yemek biraz bizi üzdü açıkçası ama takım çok reaksiyon gösterdi. Çok pozisyon yakaladık. Final paslarını biraz daha iyi yapabilseydik daha da farklı olabilirdi. İlk yarının temposu bizdeydi. Oyunu iyi yönlendirdik. Maalesef beraberlik oldu ama ilk yarı özellikle oyunun temposundan memnunum. Yüzde yüz bir penaltımız var. Gören herkes bir izlesin. Yüzde yüz penaltı verilmedi bana göre. Daha dikkat edilmesi gerekiyor. Eksiklerimiz var, önemli oyuncularımız eksik. Kadromuz zaten dardı bir de 4-5 oyuncuyla eksik kalmak kolay değildi. Biz hedefimize doğru yürüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor
Ateş açtılar! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

Komşu ülkede sıcak saatler! İki asker hayatını kaybetti
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor
Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'da İran alarmı! Operasyon düzenlediler
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...