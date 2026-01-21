Pendikspor, Uğur Uçar ile sözleşme uzattı
Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, teknik direktör Uğur Uçar ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığını açıkladı. Kulüp, yeni hedeflere birlikte ulaşacaklarını belirtti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktör Uğur Uçar'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "Hikayemiz devam ediyor! Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile sözleşmemizi 1 yıl daha uzattık. Birlikte daha güçlü, birlikte daha inançlı… Yeni hedeflere, omuz omuza." ifadelerine yer verildi.