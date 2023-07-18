Pendikspor Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, sezon hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. İkinci etap kamp dönemini Bolu'da sürdüren ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çalışmalarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İkinci etap kamp dönemini Bolu'nun Abant bölgesinde bulunan bir otelde sürdüren Pendikspor, sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.
İstanbul ekibi, teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki idmana istasyon çalışmasıyla devam etti. ???????
Pendikspor, antrenmanı teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor