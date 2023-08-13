Pendikspor, Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu

Süper Lig'in ilk haftasında Pendikspor, konuk ettiği Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu. Hatayspor'un gollerini Strandberg, Görkem Sağlam, Bertuğ Yıldırım ve Bashiru attı. Pendikspor'un tek golünü Thuram kaydetti.