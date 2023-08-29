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Okan Buruk'un kulüpten gönderdiği Alpaslan Öztürk, Pendikspor'a imza attı

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılan milli futbolcu Alpaslan Öztürk'ü transfer etti.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, son şampiyon Galatasaray'la yollarını ayıran Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı.

GEÇEN SEZON EYÜPSOR'A KİRALANDI

Geçen sezon 1.Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak oynayan 30 yaşındaki savunmacının sarı kırmızılı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Okan Buruk'un kulüpten gönderdiği Alpaslan Öztürk Pendikspor'a imza attı

PENDİKSPOR'A İMZAYI ATTI

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı." denildi.

Okan Buruk'un kulüpten gönderdiği Alpaslan Öztürk Pendikspor'a imza attı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Alpaslan Öztürk Galatasaray Pendikspor Spor Haberler

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