Pendikspor, dur durak bilmiyor! Süper Lig devlerinden birer birer futbolcu alıyorlar

Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, iddialı bir kadro kurmaya devam ediyor. İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i Beşiktaş'tan ise Welinton'u renklerine bağladı.

3 OYUNCUYU BİRDEN AÇIKLADI

Radyospor'a konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir ile resmi sözleşme imzaladık. Beşiktaş'tan ayrılan Welinton ve daha önce ülkemizde Alanyaspor'da oynayan Georgios Tzavellas ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

WALCOTT'U DA RADARLARINA ALMIŞLARDI

Beinsports'un haberine göre, Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Pendikspor, Southampton ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçecek.