Üye Girişi
Haberler
Pendikspor, dur durak bilmiyor! Süper Lig devlerinden birer birer futbolcu alıyorlar

Pendikspor, dur durak bilmiyor! Süper Lig devlerinden birer birer futbolcu alıyorlar

Spor Haberleri

Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir ve Beşiktaş'tan Welinton'u kadrosuna kattı. Teknik direktör Osman Özköylü, transferleri doğruladı.

Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, iddialı bir kadro kurmaya devam ediyor. İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i Beşiktaş'tan ise Welinton'u renklerine bağladı.

3 OYUNCUYU BİRDEN AÇIKLADI

Radyospor'a konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir ile resmi sözleşme imzaladık. Beşiktaş'tan ayrılan Welinton ve daha önce ülkemizde Alanyaspor'da oynayan Georgios Tzavellas ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

Pendikspor, dur durak bilmiyor! Süper Lig devlerinden birer birer futbolcu alıyorlar

Pendikspor, dur durak bilmiyor! Süper Lig devlerinden birer birer futbolcu alıyorlar

WALCOTT'U DA RADARLARINA ALMIŞLARDI

Beinsports'un haberine göre, Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Pendikspor, Southampton ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Emre Taşdemir Pendikspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title