Pendikspor-Bodrumspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor'a 2-1 mağlup olan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Oyuncularım 10 kişi kalmalarına rağmen çok istediler ama yetmedi.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor'a 2-1 mağlup olan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Oyuncularım 10 kişi kalmalarına rağmen çok istediler ama yetmedi." dedi.

Taşdemir, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, çok farklı hedeflerle çıktıkları bu sezonda Bodrum'u en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Pendikspor karşısında sadece 5 dakikalık bir süre oyundan koptuklarını belirten Taşdemir, "Oyuncularım 10 kişi kalmalarına rağmen çok istediler ama yetmedi. Eksik oynamamıza rağmen 4 pozisyon bulduk. Rüya gibi yaşadığımız bu ligi bitirdik. Buraya kadar gelen taraftarımızla aramızda çok güzel bağ var, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Karşılığında keşke onlara Süper Lig sevinci yaşatsaydık." dedi.

Taşdemir, Bodrumspor'la konuşmadan başka kulüple görüşmeyeceğini belirterek, hakem yönetiminin iyi olmadığını savundu.