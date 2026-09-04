Pendikspor, Baran Demiroğlu'nu Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, son olarak Menemen FK forması giyen Baran Demiroğlu’nu kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, son olarak Menemen FK forması giyen Baran Demiroğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapaılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin Baran Demiroğlu. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Baran Demiroğlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor; kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı