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Pendikspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Badou Ndiaye'yi transfer etti. Adana Demirspor ile yollarını ayıran Ndiaye, Pendikspor'un renklerine bağlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Badou Ndiaye, Pendikspor'a transfer oldu. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, Senegalli tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı" ifadelerini paylaştı.

Son 2 sezonda Adana ekibinde top koşturan 33 yaşındaki Senegalli orta saha, Süper Lig'de 6. farklı takımın formasını giyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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