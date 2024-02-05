Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Badou Ndiaye, Pendikspor'a transfer oldu. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, Senegalli tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı" ifadelerini paylaştı.

Son 2 sezonda Adana ekibinde top koşturan 33 yaşındaki Senegalli orta saha, Süper Lig'de 6. farklı takımın formasını giyecek. - İSTANBUL