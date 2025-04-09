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Pendikspor Antrenörü Metin İlhan: 'Zor bir maçtı, üç puanla bitirdik'

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Trendyol 1. Lig'nde Pendikspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerken, yardımcı antrenör Metin İlhan, alınan üç puanın hedeflerini değiştirdiğini belirtti.

- Metin İlhan : "Zor bir maçtı, üç puanla bitirdik"

İSTANBUL - Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü sahasında 2-1 yenen Pendikspor'da Yardımcı Antrenör Metin İlhan, zor bir maç olduğunu ve sahadan üç puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, "Zor bir maçtı, üç puanla bitirdik. Çok mutluyuz. Kaybedilecek puan ve puanlarla alakalı alt sıralarda bulunmaya devam edecektik. Şu an için alınan üç puandan sonra hedef değişti. Bir seri yapabilirsek neden play-off olmasın? Ekip halinde hedefimiz şu an için bu. Bunu da başaracak bir ekibe sahibiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ÖZTAŞ - Spor
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