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Pendikspor, 1. Lig'in en centilmeni oldu

Pendikspor, 1. Lig'in en centilmeni oldu

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon tamamlanırken, 3. sırada yer alarak play-off finaline kalan Pendikspor, hiç kırmızı kart görmedi ve en centilmen ekip olarak ön plana çıktı.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon tamamlanırken, 3. sırada yer alarak play-off finaline kalan Pendikspor, hiç kırmızı kart görmedi ve en centilmen ekip olarak ön plana çıktı.

2022-2023 sezonunda hakemler bin 334 sarı ve 80 kırmızı kart gösterdi. Ligde hafta başına 2,1 kırmızı ile 35,1 sarı kart ortalamaları oluştu.

Hakemler; Sakaryaspor-Altaş Denizlispor maçında 11, Göztepe-Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor-Manisa FK, Çaykur Rizespor-Altınordu ve Bodrumspor-Pendikspor karşılaşmasında onar kez sarı kartlarına başvurdu.

Sakaryaspor-Yılport Samsunspor maçında üç kırmızı kartın gösterildiği ligde 13 müsabakada hakemler ikişer kez kırmızı kartını çıkardı.

Sarı kartlar

Sakaryaspor, 84 kezle en fazla sarı kart gören ekip oldu. Bu takımı 83 kartla Beyçimento Bandırmaspor ve 82 kartla Çaykur Rizespor izledi.

Ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor dışında ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 64 kez uyarı verdiği Altaş Denizlispor oldu.

Beyçimento Bandırmaspor'dan Remi Mulumba 11 kezle en fazla sarı kartla uyarılan isim olarak dikkati çekti.

Kırmızı kartlar

Toplam 80 kırmızı kartın gösterildiği Spor Toto 1. Lig'de Pendiksporlu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Ligden çekilen Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Sakaryaspor ve Tuzlasporlu futbolcular yedişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran ile Burak Kavlak, Altınordu'dan Kürşad Sürmeli, Sakaryaspor'dan Isaac Donkor, Bodrumspor'dan Erkan Değişmez, Beyçimento Bandırmaspor'dan Georgios Koutroumpis, Dyorex Boluspor'dan Naby Oulare ve Ankara Keçiörengücü'nden Muharrem Cinan ikişer kez kırmızı kart gördü.

Takımlara göre kartlar

1. Lig'de 2022-2023 sezonu kart raporu şöyle:

TakımlarSarıKırmızı
Adanaspor511
Altaş Denizlispor645
Altay753
Altınordu693
Ankara Keçiörengücü716
Beyçimento Bandırmaspor836
Dyorex Boluspor684
Erzurumspor FK725
Çaykur Rizespor822
Gençlerbirliği695
Göztepe753
Eyüpspor693
Manisa FK665
Pendikspor770
Sakaryaspor847
Bodrumspor684
Tuzlaspor667
Yeni Malatyaspor527
Yılport Samsunspor734
Not: Ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ilk 23 haftadaki gördüğü kartlar tabloda yer almıştır

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Yeni Malatyaspor Sakaryaspor Pendikspor Spor Spor Haberler

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