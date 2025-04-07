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Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda farklı görüşleri savundu

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda farklı görüşleri savundu
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BeIn Trio ekibi, 4-1 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki pozisyonları değerlendirdi. 48. dakikadaki Osayi-Mustafa pozisyonunu değerlendiren Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran farklı yönde görüş belirtti.

beIn Trio ekibi, Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasının ardından hakem Mehmet Türkmen'in kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

48. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım : Osayi, denge ayağının çevirirken, topu geri doğru çalımlarken, sol ayağı Mustafa'ya bastı. İnanılmaz zor pozisyon. Mustafa dengeyi kaybettikten sonra rakibine müdahale etti. Hakemin yanılmasını anlayış gösteririm. Ekran başında izleyen video hakemin, bu kadar açık net faul silsilesinde ilk teması kimin yaptığına görmemiş olması, çizgiye konsantre olması büyük bir hata. "Burada verilmesi gereken karar Trabzonspor lehine serbest vuruş. VAR marifetiyle penaltı çıktı. VAR çağırmalı, Osayi'nin Mustafa'nın ayağına basmasını göstermeliydi, VAR burada çok ciddi bir hata yaptı.

Deniz Çoban : Ayağa basmak ihlal. Basmanın kazara olması bir şey değiştirir mi, kart açısından değiştirir, ihlal açısından değiştirmez. Rakibinin herhangi bir hamlesi de yok, ayağını falan sokmuyor. Osayi'nin ayağı gidip basıyor. Bunu da açılarla destekleyebiliyoruz. Kanıtımız var. En az 3 farklı açı var görünen. Basılınca Mustafa'nın ayağı büküldü. İlk ihlali Osayi yaptı, Mustafa'nın ayağı döndü. Kaza da olsa bu bir ihlaldir. Rakibinin ona doğru hamlesi yok, önüne koyduğu ayağa bastı. Osayi faul yaptı.

Bahattin Duran: Çok zor pozisyon ama çok net ispatlar var. Önce Osayi ayağa bastı, sonra Mustafa ihlal yaptı. VAR müdahalesi olup izlemeye çağırmalıydı, Mehmet Türkmen monitörde seyredip hücum faul verecekti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Uçan:

LahmAcun nerde adalet istiyoruz!

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Bu posizyon da hata yok kasıt var..Var monitörünün başına bilgisayar uzmanı teknik eleman olarak Fenerbahçeli Galatasaraylı teknik elemanı koyarsanız sonuç bu olur..Adam niyetine göre posizyonun istediği tarafını önünüze koyar.. Fenerbahçeli Galatasaraylı Beşiktaşlı Teknik elemanlar orada görev yapmamalı..

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