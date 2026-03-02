Haberler

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Mert Müldür'ün pozisyonunda hemfikir oldu

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta, 54. dakikada sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyon tartışma konusu oldu. beIN Trio yorumcuları, pozisyonun 'tartışmasız penaltı' olduğunu belirtti. Ayrıca, VAR'ın müdahale etmesi gerektiği görüşünde birleşti. Yorumcular, hakemin kararını hatalı buldu.

  • Üç beIN Trio yorumcusu, Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında 54. dakikada Mert Müldür'ün pozisyonunun tartışmasız penaltı olduğunu belirtti.
  • Yorumcular, VAR'ın pozisyona müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin Hesapcom Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada hakem Alper Akarsu'nun kararları beIN Trio yorumcuları tarafından değerlendirildi. Özellikle 54. dakikada sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyon masaya yatırıldı.

"TARTIŞMASIZ PENALTI"

Deniz Çoban, söz konusu pozisyon için "Tartışmasız penaltı. Anlatacak bir şey yok. Paal, Mert'in orada olduğunu biliyor. Bu kaza değil. Alttan ayağa basıp üstten diziyle vurdu. İlk temas net penaltı." ifadelerini kullandı.

"AÇIK, BARİZ, NET"

Bülent Yıldırım da pozisyonun net olduğunu belirterek, "Tartışılacak hiçbir şey yok. Paal'in sağ ayağı penaltı yaptı. Açık, bariz, net bir penaltı kaçtı." dedi.

"PENALTI VE SARI KART"

Bahattin Duran ise hakemin penaltı vermesi gerektiğini savunarak, "Kontrolsüz hareket. Penaltı ve Paal'in sarı kart görmesi gerekiyordu. Çok net." değerlendirmesinde bulundu.

"VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ"

Üç yorumcu da VAR'ın devreye girmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Deniz Çoban, "Açık bariz kanıt var, VAR müdahale etmeliydi." derken, Bülent Yıldırım "Ben VAR olsam hakemi çağırırım." ifadelerini kullandı. Bahattin Duran da pozisyonun net olduğunu ve VAR'ın hakeme izletmesi gerektiğini söyledi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgirilmez:

Antalyalı futbolcu müdahalesi ile düşmüyor adamın ayağının altına düşmüş futbolcu gözü topta kasıt yok penaltı diyen gözüne gözlük taksın Fener bu fırsatları teperse zor şampiyon olur

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Göksel:

fenerin tepmesi ayrı konu hakem çalacak gördüğünü her çak en az 3-4 ,net hatalı kararları var gs lisenin son maçımızı izle tekrar objektifsen kaç tane hatalı karar çıkmayan sarı kart var

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıGÜRCAN Davulcu:

Var.....! O da nesi? Fenerbahçe lehinde o dediğiniz, YOK.....!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

