Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Mert Müldür'ün pozisyonunda hemfikir oldu

Fenerbahçe'nin Hesapcom Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada hakem Alper Akarsu'nun kararları beIN Trio yorumcuları tarafından değerlendirildi. Özellikle 54. dakikada sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyon masaya yatırıldı.

"TARTIŞMASIZ PENALTI"

Deniz Çoban, söz konusu pozisyon için "Tartışmasız penaltı. Anlatacak bir şey yok. Paal, Mert'in orada olduğunu biliyor. Bu kaza değil. Alttan ayağa basıp üstten diziyle vurdu. İlk temas net penaltı." ifadelerini kullandı.

"AÇIK, BARİZ, NET"

Bülent Yıldırım da pozisyonun net olduğunu belirterek, "Tartışılacak hiçbir şey yok. Paal'in sağ ayağı penaltı yaptı. Açık, bariz, net bir penaltı kaçtı." dedi.

"PENALTI VE SARI KART"

Bahattin Duran ise hakemin penaltı vermesi gerektiğini savunarak, "Kontrolsüz hareket. Penaltı ve Paal'in sarı kart görmesi gerekiyordu. Çok net." değerlendirmesinde bulundu.

"VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ"

Üç yorumcu da VAR'ın devreye girmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Deniz Çoban, "Açık bariz kanıt var, VAR müdahale etmeliydi." derken, Bülent Yıldırım "Ben VAR olsam hakemi çağırırım." ifadelerini kullandı. Bahattin Duran da pozisyonun net olduğunu ve VAR'ın hakeme izletmesi gerektiğini söyledi.