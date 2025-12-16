Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 4-0'lık skorla geçerken karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonlar yayıncı kuruluşta Trio ekibi tarafından değerlendirildi. Özellikle sarı-lacivertlilerin 23. dakikada kazandığı penaltı, masaya yatırıldı.

"BU POZİSYON NET PENALTI"

Bahattin Duran, hakemin pozisyona uzak olmasına dikkat çekerek, "Hakem çok rahat ama rahat olmaması gerekiyor. Pozisyona çok uzak. Havada yapılan müdahaleler kolay değildir ancak burada Duran hızlı şekilde araya giriyor ve Konyasporlu oyuncunun teması var. Bu pozisyon penaltı. VAR müdahalesi de doğru" ifadelerini kullandı.

"KAÇABİLECEK BİR POZİSYON DEĞİL"

Deniz Çoban ise değerlendirmesinde hakemin açısının fena olmadığını ancak mesafe sorununa vurgu yaptı. Çoban, "Bahattin hocamın söylediklerinin hepsinin altına imzamı atarım. Bu pozisyon kaçabilecek bir pozisyon değil" diyerek kararın doğruluğunu savundu.

"İLAVE SÖZE GEREK YOK"

Bülent Yıldırım da penaltı kararına net bir şekilde destek verdi. Yıldırım, "Çok net bir penaltı. İlave söze gerek yok. Hakemin bunu sahada değerlendirip vermesi gerekiyordu" sözleriyle Trio'daki ortak görüşü özetledi.