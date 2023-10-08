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Penaltı mı değil mi? Kasımpaşa Fenerbahçe maçında Dzeko'nun pozisyonu büyük tartışma yarattı

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaştı. Maçın ilk yarısında Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, Kasımpaşa defans oyuncusu Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltıyı verdi. Bu karar, büyük tartışma yarattı. Kazanılan penaltıyı Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic gole çevirdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.