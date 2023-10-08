Penaltı mı değil mi? Kasımpaşa Fenerbahçe maçında Dzeko'nun pozisyonu büyük tartışma yarattı
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Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaştı. Maçın ilk yarısında Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, Kasımpaşa defans oyuncusu Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltıyı verdi. Bu karar, büyük tartışma yarattı. Kazanılan penaltıyı Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic gole çevirdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.
Kasımpaşa ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ilk dakikalarındaki golüyle 1-0 öne geçerken maçın ilk yarısına penaltı pozisyonu damga vurdu.
TARTIŞMA YARATTI
Edin Dzeko, ceza sahası içinde Kasımpaşa defans oyuncusu Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, pozisyonu yakından inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Bu karar, büyük bir tartışma yarattı.
TADIÇ PENALTIYI ATTI
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını 2-0 öne geçirdi. Tadic'in bu golü, Fenerbahçe'nin maçı kontrol altına almasını sağladı.
İşte penaltı için yapılan binlerce yorumdan bazıları;
İşte o pozisyon;