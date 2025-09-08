Pedri: Zor bir maç olacağını biliyorduk

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu ikinci maçında İspanya, Konya'da A Milli Futbol Takımı'nı 6-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası İspanya'nın yıldız oyuncusu Pedri açıklamalarda bulundu.

''ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK''

Maç hakkında yorum yapan Pedri, "Harika bir maç oldu. Maçın başından itibaren performans ortaya koyduk. Bu, tamamen sahaya her şeyini koyan takımın başarısı. Zor bir maç olacağını, rakibin baskı yapacağını, ilk düdükten itibaren güçlü bir oyun oynamamız gerektiğini biliyorduk ve öyle de oldu. Maçın başından itibaren rakibe üstünlük sağladık." dedi.

''AYNI TEMPOYLA DEVAM ETMEMİZ SÖYLENDİ''

Devre arasında konuşulanları açıklayan 22 yaşındaki İspanyol yıldız, "Aynı tempoyla devam etmemiz gerektiği söylendi. Takım bunu tüm maç boyunca sürdürmeyi bildi." ifadelerini kullandı.

''GOLLER İKİNCİ PLANDA''

Attığı goller hakkında konuşan Pedri, "Her gol attığımda sanki iki gol birden atmışım gibi algılanıyor; ancak benim için asıl önemli olan galibiyet ve takıma katkıda bulunabilmek. Goller ikinci planda." yorumunu yaptı.