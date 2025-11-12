Pazarsporlu Oyuncunun Şutu Basketle Sonuçlandı

Rize'de oynan Veteranlar Ligi karşılaşmasında Pazarsporlu oyuncu Mustafa Bayar'ın kaleye çektiği şutta top sahanın dışına çıkarak yan tarafta yer alan basket potasına girdi.

Herkesi güldüren ve şaşırtan olay Rize'nin Pazar ilçesindeki sentetik çim sahada Pazar spor Veteranlar Takımı ile Artvin Masterler Takımı arasında oynan karşılaşmada meydana geldi. Pazar spor Veteranlar Takımı oyuncusu Mustafa Bayar, bir pozisyonda topa gelişine vurdu. Kaleye gitmesini planladığı top yükselerek sahadan dışarıya çıktı. Tel örgüleri de aşan top yan tarafta bulunan basketbol sahasına kadar gitti. Bayar'ın bu şutunda top çemberden geçerek basket oldu. O anlar ise sahadaki herkesi güldürürken, Mustafa Bayar, takım arkadaşları ve rakip takımın oyuncularından alkış aldı. O anlar ise spor tesislerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan bu ilginç anla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Mustafa Bayar, topa hızlı vurmak isterken, kaleyi tutmadığını ve basket olduğunu dile getirerek, "Yaşımız ilerlemesine rağmen sporun içerisindeyiz. Bırakamadık, halen devam ediyoruz. 40 yaş üstü veteran maçımız vardı. Kaleci bir top attı top sekerek geldi. Kaleye şu atayım diyerek topa biraz abandım. Top yükseldi, kaleyi bulmadı ama güzel bir basket oldu. 3'lük attım diye düşünüyorum" diye konuştu. - RİZE