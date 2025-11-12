Haberler

Pazarsporlu Oyuncunun Şutu Basketle Sonuçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'deki Veteranlar Ligi karşılaşmasında Pazarsporlu oyuncu Mustafa Bayar'ın kaleye çektiği şut, sahanın dışına çıkarak yan taraftaki basket potasına girdi. Bu ilginç an, tüm oyuncuları güldürdü.

Rize'de oynan Veteranlar Ligi karşılaşmasında Pazarsporlu oyuncu Mustafa Bayar'ın kaleye çektiği şutta top sahanın dışına çıkarak yan tarafta yer alan basket potasına girdi.

Herkesi güldüren ve şaşırtan olay Rize'nin Pazar ilçesindeki sentetik çim sahada Pazar spor Veteranlar Takımı ile Artvin Masterler Takımı arasında oynan karşılaşmada meydana geldi. Pazar spor Veteranlar Takımı oyuncusu Mustafa Bayar, bir pozisyonda topa gelişine vurdu. Kaleye gitmesini planladığı top yükselerek sahadan dışarıya çıktı. Tel örgüleri de aşan top yan tarafta bulunan basketbol sahasına kadar gitti. Bayar'ın bu şutunda top çemberden geçerek basket oldu. O anlar ise sahadaki herkesi güldürürken, Mustafa Bayar, takım arkadaşları ve rakip takımın oyuncularından alkış aldı. O anlar ise spor tesislerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan bu ilginç anla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Mustafa Bayar, topa hızlı vurmak isterken, kaleyi tutmadığını ve basket olduğunu dile getirerek, "Yaşımız ilerlemesine rağmen sporun içerisindeyiz. Bırakamadık, halen devam ediyoruz. 40 yaş üstü veteran maçımız vardı. Kaleci bir top attı top sekerek geldi. Kaleye şu atayım diyerek topa biraz abandım. Top yükseldi, kaleyi bulmadı ama güzel bir basket oldu. 3'lük attım diye düşünüyorum" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.