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Pazarspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda sahasında Aliağa FK'ya 1-0 yenildi

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Pazarspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda sahasında Aliağa FK'ya 1-0 yenildi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Pazarspor, sahasında Aliağa FK'ya 1-0 mağlup oldu. Aliağa FK'nın golünü 6. dakikada Emrehan Gedikli atarken Pazarspor'dan Berat Kartal ve Eren Bayar sarı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Turu'nda Pazarspor, sahasında konuk ettiği Aliağa FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Pazarspor: Eren Girgin (Hulusi Terzioğlu dk. 84), Yusuf Işık, Eren Bayar, Soner Aykurt (Alperen Çağlayan dk. 62), Denizalp Özdemir (Serhat Hazır dk. 67), Can Efe Bozacı, Gökdeniz Karahan (Muhsin Okutan dk. 85), Volkan Genç, Berat Kartal (Abdussamed Saymaz dk. 75), Efe Sayhan, Seçkin Fırıncı

Yedekler: Zilkif Yıldız, Eren Türkkal, Utku Kotil, Aslan İlidi

Teknik Direktör: Ramazan Öztürk

Aliağa FK: Saim Sarp Bodur (Samet Karabatak dk. 62), Adnan Aktaş, Eren Tunalı (Mehmet Uysal dk. 63), Birkan Yılmaz, Necati Özdemir, Yiğit Bayındır (Selim Ilgaz dk. 69), Okan Derici, Mustafa Yıldırım, Hamza Gür (Berkay Topdemir dk. 63), Furkan Yöntem, Emrehan Gedikli (Ali Emir Pervanlar dk. 86)

Yedekler: Metehan Demir

Teknik Direktör: Namet Ateş

Gol: Emrehan Gedikli (dk. 6) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Berat Kartal (dk. 35), Eren Bayar (dk. 58) (Pazarspor), Necati Özdemir (dk. 89) (Aliağa FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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