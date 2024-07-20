Pazarspor Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Uğur Aslan başkan seçildi.

Pazarspor'da bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim belirledi. Toplantı, divan ekibinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla toplantı başladı. Tek liste ile yapılan seçimlerde Uğur Aslan, Pazarspor'un yeni başkanı oldu. Başkan Aslan yeni dönemde hedeflerinin Pazarspor'u bir üst lige çıkarmak olduğunu belirtti.

"Amacımız Pazarspor'u bir üst lige taşımak"

Yönetim kuruluyla birlikte amaçlarının Pazarspor'u bir üst lige çıkarmak olduğunu ifade eden Uğur Aslan, "Yeni yönetim kurulumuzla yeniden Pazar'a heyecan verecek takviyeler yaptık. Yönetim kurulu üyelerimizle beraber amacımız Pazarspor'u bir üst lige taşımak. Ben geçen yılki genel kurulda da hedefimizin bir üst lig olan ikinci lig ve sonra birinci lig olarak söylemiştik. Sözümüzün yine arkasındayız. Pazarspor'u bir üst lige taşıdığımız zaman Pazar'da ki küskünlükleri ve herkesin eleştirileri ortadan kalkacak. Pazar hepimizin. Bu yüzden de herkesin elini taşın altına koyması lazım. Bu anlamda da hedefimiz için transferler yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE