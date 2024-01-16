TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, Enes Salih Çavdar'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Ispartaspor'da forma giyen stoper Enes Salih Çavdar ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Daha Önce Amasyaspor ve Antalyaspor forması giyen genç oyuncu Pazarspor ekibi ile çalışmalarına başladı. - RİZE