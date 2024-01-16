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Pazarspor, Enes Salih Çavdar'ı kadrosuna kattı

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TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Ispartaspor'da forma giyen stoper Enes Salih Çavdar ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Genç oyuncu Pazarspor ekibi ile çalışmalarına başladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, Enes Salih Çavdar'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Ispartaspor'da forma giyen stoper Enes Salih Çavdar ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Daha Önce Amasyaspor ve Antalyaspor forması giyen genç oyuncu Pazarspor ekibi ile çalışmalarına başladı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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