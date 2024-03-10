Üye Girişi
Haberler

Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın: Bu galibiyet Pazarspor'u farklı bir yöne doğru çevirir

Güncelleme:

Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın, Hacettepe 1945 Spor Kulübü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bu galibiyet Pazarspor'u farklı bir yöne doğru çevirir' dedi.

Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın, Hacettepe 1945 Spor Kulübü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet Pazarspor'u farklı bir yöne doğru çevirir" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Pazarspor, evinde karşılaştığı Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın, "İlk yarıyı 20 puanla bitirmiştik. Beklentilerimiz vardı ama sonrasında 4 maçı da kaybettik. Bugün itibariyle 9. maçımızı oynadık ve ilk kez galip geldik. Zor günler geçiriyorduk. Maç kazanmadan haneye 3 puan yazılmıyor. Son 3 maçımızı beraberlikle bitirdik. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibimiz güçlü oyuncuları kadrosuna katmıştı. Biz yapamamıştık. Bu tür maçlarda zorlanıyoruz. Bütün oyuncularımız yüreklerini ortaya koydu. Güzel bir galibiyet oldu. Umarım bu galibiyet Pazarspor'u farklı bir yöne doğru çevirir. Kalan maçlarımızı galip gelirsek play-off oynama şansımız var. Bugünkü galibiyet bize bir ışık oldu. Umarım bundan sonraki haftalarda galibiyet sayılarını çoğaltarak hedefimize ulaşırız. Pazarspor önemli bir kulüp" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Yangın Pazarspor Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Ergani adayı Şiyar Güldiken kimdir? DEVA Partisi Bayındır adayı Hasan Kamil Şenses kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bayındır belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Balçova adayı Burcu Muzaffer Yereli kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Balçova belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aliağa adayı Hakan Erörs kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Aliağa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yenimahalle adayı Yusuf Yıldız kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Eğil adayı Mehmet Zülküf Polat kimdir? DEVA Partisi Şereflikoçhisar adayı Önder İldeş kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Şereflikoçhisar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Dicle Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Dicle adayı Haci Akengin kimdir? DEVA Partisi Sincan adayı Yakup Engin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Sincan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pursaklar adayı Bülent Koca kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Pursaklar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Çüngüş adayı Habib Demirkol kimdir? DEVA Partisi Polatlı adayı Sadık Serhat Uğurlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Polatlı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Nallıhan adayı Şefik Arda Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Nallıhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mamak adayı Muhammed Hanifi Özhan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Mamak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kızılcahamam adayı Sinan Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Kızılcahamam belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title