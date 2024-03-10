Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın: Bu galibiyet Pazarspor'u farklı bir yöne doğru çevirir

Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın, Hacettepe 1945 Spor Kulübü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet Pazarspor'u farklı bir yöne doğru çevirir" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Pazarspor, evinde karşılaştığı Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın, "İlk yarıyı 20 puanla bitirmiştik. Beklentilerimiz vardı ama sonrasında 4 maçı da kaybettik. Bugün itibariyle 9. maçımızı oynadık ve ilk kez galip geldik. Zor günler geçiriyorduk. Maç kazanmadan haneye 3 puan yazılmıyor. Son 3 maçımızı beraberlikle bitirdik. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibimiz güçlü oyuncuları kadrosuna katmıştı. Biz yapamamıştık. Bu tür maçlarda zorlanıyoruz. Bütün oyuncularımız yüreklerini ortaya koydu. Güzel bir galibiyet oldu. Umarım bu galibiyet Pazarspor'u farklı bir yöne doğru çevirir. Kalan maçlarımızı galip gelirsek play-off oynama şansımız var. Bugünkü galibiyet bize bir ışık oldu. Umarım bundan sonraki haftalarda galibiyet sayılarını çoğaltarak hedefimize ulaşırız. Pazarspor önemli bir kulüp" ifadelerini kullandı. - RİZE