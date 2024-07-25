Pazarspor, Ali Ekber Öz'ü transfer etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ali Ekber Öz'ü renklerine bağladı.

TFF 3. Lig ekiplerden Pazarspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Rize ekibi, son olarak Darıcaspor'da top koşturan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ali Ekber Öz'ü 1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Pazarspor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Takımımız, en son Darıcaspor'da forma giyen Ali Ekber Öz ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Ali Ekber Öz'e kulübümüze hoş geldin diyor, mavi-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE