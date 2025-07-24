Pazarspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Pazarspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı
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TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, yeni sezonun hazırlıklarına Rize'nin Fındıklı ilçesinde gerçekleştirilen kamp ile başladı. Takım, kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla ilk antrenmanını yaptı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Rize'nin Fındıklı ilçesinde gerçekleştirdiği kamp ile başladı. Mavi-beyazlı ekip, ilk antrenmanını Fındıklı İlçe Stadı'nda teknik heyet gözetiminde yapılan çalışmayla gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesi hazırlıklara tempolu başlayan Pazarspor, kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla ilk etap kampına start verdi. Takımın kısa süre içinde hazırlık maçlarına da başlayacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl başarılı bir grafik sergilediklerini bu yıl ise üzerine koyarak devam edecek şekilde planlamalarını yaptıkalrını dile getiren Pazarspor Teknik Direktörü Ramazan Öztürk "Burada 20 günlük bir çalışmamız olacak. 2 periyot şekilde. Sonrada Erzurum'da hazırlık maçlarına, müsabakalarına gitmeyi düşünüyoruz. Yeni sezon inşallah Pazarspor camiasına Pazarspor taraftarlarına bütün Pazarspor severlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geçen sene güzel bir grafiğimiz, başarılı bir grafiğimiz vardı. Gönül isterdi ki daha iyi bir yerlerde bitirelim. Ne yazık ki playoff hattında kaybettik. Bu sene inşallah daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Adım adım bu yolda ilerleyeceğiz" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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