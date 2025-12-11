Ağrı'da taekwondo çalışmaları geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde taekwondo antrenmanları yoğun katılımla sürerken, gençler hem disiplin kazanıyor hem de profesyonel sporculuğa adım atıyor.

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Patnos GSB Spor Okulları bünyesinde sürdürülen taekwondo antrenmanları yoğun ilgiyle devam ediyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular; temel teknikler, denge, koordinasyon, hız ve güç üzerine kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiyor. Düzenli ve disiplinli yapılan antrenmanlar, gençlerin hem fiziksel gelişimine hem de sportif başarı potansiyellerine önemli katkı sunuyor.

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, sporcuların gösterdiği azim ve kararlılıktan dolayı teşekkür ederek çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Gençlik Merkezi Müdürü Nihat Acar, yaklaşık 4 yıldır Patnos'ta görev yaptığını belirterek merkezin temel amacının gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu ifade etti. Merkezde 5 bin 159 kadın ve 5 bin 437 erkek üyenin bulunduğunu aktaran Acar; masa tenisi, futbol, taekwondo, atletizm ve Kur'an-ı Kerim gibi pek çok branşta kurslar düzenlediklerini söyledi.

Acar, 6 yaş grubu için çocuk gelişim kurslarının da bulunduğunu, merkezde futbol sahası, jimnastik salonu ve güreş alanında da kapsamlı faaliyetler yürütüldüğünü ekledi. Her gün yaklaşık 200-300 öğrencinin merkezden faydalandığını söyleyen Nihat Acar, gençlerin ders çalışma alanlarını ve atölye çalışmalarını da aktif şekilde kullandığını ifade etti. 2023 yılı içerisinde toplam 2 bin 863 faaliyetin gerçekleştirildiğini de kaydetti.

Milli sporcu Gülizar Gümüş ise Gençlik Spor Merkezi'nde bir iki yıldır aktif şekilde çalıştığını ifade ederek merkezin haftanın her günü 7/24 hizmet verdiğini söyledi. Çalışmaların büyükler ve küçükler olmak üzere iki kategoride yürütüldüğünü dile getiren Gümüş, taekwondo kursuna katılmak isteyen herkesin merkeze başvurabileceğini aktardı. - AĞRI