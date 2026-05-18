Patnos'ta 19 Mayıs Coşkusu atletizm yarışıyla taçlandı

Ağrı'nın patnos ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında atletizm koşusu düzenlendi. Genç sporcuların yoğun katılım gösterdiği yarışmada büyük heyecan yaşanırken, öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

İlçe genelinden çok sayıda öğrencinin katıldığı organizasyon, vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi. Bayram coşkusunun sporla birleştiği etkinlikte gençler hem yeteneklerini sergiledi hem de centilmence yarıştı.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Düzenlenen etkinlik, gençlerin spora teşvik edilmesi ve 19 Mayıs ruhunun yaşatılması açısından anlamlı bulundu. - AĞRI

